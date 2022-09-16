США намерены реформировать Совбез ООН

«Мы будем продвигать инициативы по реформе Совета Безопасности, которая включает выработку консенсуса по заслуживающим доверия предложениям по его расширению», — подчеркнула она.

Сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 20 по 26 сентября.

Ранее зампостпреда РФ в международной организации Дмитрий Полянский заявил, что не существует механизма лишения России права вето в Совбезе ООН, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

