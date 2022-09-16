США намерены реформировать Совбез ООН
Соединенные Штаты продолжат продвигать свою инициативу о реформе Совета Безопасности ООН в ходе Генеральной ассамблеи. Об этом заявила американский постпред при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, сообщает ТАСС.
«Мы будем продвигать инициативы по реформе Совета Безопасности, которая включает выработку консенсуса по заслуживающим доверия предложениям по его расширению», — подчеркнула она.
Сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 20 по 26 сентября.
Ранее зампостпреда РФ в международной организации Дмитрий Полянский заявил, что не существует механизма лишения России права вето в Совбезе ООН, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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