США намерены реформировать Совбез ООН

Соединенные Штаты продолжат продвигать свою инициативу о реформе Совета Безопасности ООН в ходе Генеральной ассамблеи. Об этом заявила американский постпред при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, сообщает ТАСС.

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«Мы будем продвигать инициативы по реформе Совета Безопасности, которая включает выработку консенсуса по заслуживающим доверия предложениям по его расширению», — подчеркнула она.

Сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 20 по 26 сентября.

Ранее зампостпреда РФ в международной организации Дмитрий Полянский заявил, что не существует механизма лишения России права вето в Совбезе ООН, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
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