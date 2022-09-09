«Замучаются пыль глотать»: Медведев оценил инициативы США по реформированию Совбеза ООН

Попытки США реформировать Совет Безопасности ООН могут грозить развалом международной организации. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Ранее Соединенные Штаты заявили о планах президента страны Джо Байдена предложить реформу Совбеза ООН, напоминает РИА ФАН.

Медведев указал, что американцы выступили за компромиссы в реформировании СБ и отказ от сохранения статус-кво, пишет «Свободная пресса».

«Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — написал политик в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СШАСовбез ООНДмитрий Медведев
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