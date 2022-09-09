«Замучаются пыль глотать»: Медведев оценил инициативы США по реформированию Совбеза ООН
Попытки США реформировать Совет Безопасности ООН могут грозить развалом международной организации. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Соединенные Штаты заявили о планах президента страны Джо Байдена предложить реформу Совбеза ООН, напоминает РИА ФАН.
Медведев указал, что американцы выступили за компромиссы в реформировании СБ и отказ от сохранения статус-кво, пишет «Свободная пресса».
«Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — написал политик в своем Telegram-канале.
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