США намерены поднять тему атак на SolarWinds на саммите в Женеве

Администрация США настаивает на дальнейшем обсуждении хакерской атаки на компанию SolarWinds, в том числе на встрече президентов США и РФ. Об этом заявил советник лидера США Джо Байдена Джейк Салливан, передает «Интерфакс».

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По словам Салливана, вопрос все еще актуален. Советник американского президента отметил, что проблема кибератак, проводимых при поддержке властей иностранных государств, станет одной из тем для грядущих 16 июня переговоров.

На встрече, которая пройдет в Женеве, также обсудят борьбу против независимых хакеров, использующих программы-вымогатели.

Агентство передает, что директор ФБР Кристофер Рэй на прошлой неделе выразил уверенность в том, что Россия должна прикладывать больше усилий для борьбы с киберперступностью. Рэй отметил, что "пока что мы этого прогресса не видим".

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:Джо БайденСШАРусские ХакерыКибератакиКиберпреступность
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