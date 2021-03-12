США намерены добиваться от ЕС новых совместных санкций против России
США намерены добиваться от Евросоюза разработки дополнительных совместных санкций в отношении России за «злонамеренные действия» Москвы. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Слова Салливана приводит ТАСС. Как отметил советник президента США Джо Байдена, глава государства «стал проводить твердую линию в отношении России», в том числе, в сотрудничестве с Европой.
Салливан добавил, что США намерены «выставить цену» российской стороне из-за ряда недружественных шагов, в частности, ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
США 2 марта вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за Навального против семи российских официальных лиц. Кроме того, ограничения коснулись 14 организаций, которым Штаты вменяют «производство биологического и химического оружия».
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