США намерены добиваться от ЕС новых совместных санкций против России

Слова Салливана приводит ТАСС. Как отметил советник президента США Джо Байдена, глава государства «стал проводить твердую линию в отношении России», в том числе, в сотрудничестве с Европой.

Салливан добавил, что США намерены «выставить цену» российской стороне из-за ряда недружественных шагов, в частности, ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

США 2 марта вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за Навального против семи российских официальных лиц. Кроме того, ограничения коснулись 14 организаций, которым Штаты вменяют «производство биологического и химического оружия».

