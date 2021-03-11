СМИ: Послы ЕС согласовали новые санкции против России за нарушения прав человека

Новые санкции за нарушения прав человека будут утверждены на ближайшем заседании глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По информации собеседников агентства, послы 27 стран-членов ЕС уже согласовали предварительный чёрный список, в который вошли физические лица из разных стран, в том числе граждане России, фигурирующие в документе из-за «нарушений прав человека в Крыму».

Ранее телеканал Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa сообщил, что новые санкции в соответствии с «европейским актом Магнитского» затронут россиян, которые не попали в предыдущий список, а их имена будут озвучены только после официального вступления ограничений в силу, чтобы предотвратить вывод активов с территории ЕС.

«Европейский акт Магнитского» Евросоюз впервые задействовал 2 марта из-за ситуации с Алексеем Навальным. В чёрный список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

