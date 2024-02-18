США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса

О начале разработки плана парламентарий сообщил в эфире телеканала NBC News. По его словам, он узнал об этом от помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Угроза очень серьезная. Я очень и очень рад, что администрация президента Джо Байдена начинает принимать меры», - сказал политик.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России к работе с США по вопросам противоспутникового оружия. При этом он обратил внимание, что соответствующего предложения от Вашингтона не поступало, отмечает «Радиоточка НСН».

