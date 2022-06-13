США и Южная Корея намерены возобновить работу группы по сдерживанию КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин заявил, что Соединенные Штаты и Южная Корея намерены в скором времени возобновить работу консультативной группы по расширенным средствам сдерживания КНДР. Об этом он сообщил в понедельник на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте, передает ТАСС.

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Глава корейского МИД также отметил, что данная группа станет своевременным и эффективным механизмом для конкретного расширенного сдерживания, «а также подаст Северной Корее решительный сигнал».


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ФОТО: flickr
ТЕГИ:СШАКНДРСеверная КореяЮжная Корея
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