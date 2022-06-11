Ким Чен Ын призвал к укреплению обороны КНДР

Как отметил генсек ЦК ТПК, ситуация в сфере безопасности вокруг Северной Кореи «очень серьезна, окружающая обстановка несет риски крайнего обострения». Партия намерена «и далее заниматься целями по укреплению обороноспособности» и будет руководствоваться принципом «сила в ответ на силу».

Ким Чен Ын также поставил «задачи военного характера», которые предстоит выполнить вооруженным силам республики и институтам в сфере оборонных исследований.

Южнокорейское Yonhap отмечает, что лидер КНДР не посылал прямых сигналов в сторону Южной Кореи и США, а также не затрагивал тему ядерных испытаний.

