Ким Чен Ын призвал к укреплению обороны КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) отметил риски в сфере безопасности и призвал к укреплению обороноспособности страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отметил генсек ЦК ТПК, ситуация в сфере безопасности вокруг Северной Кореи «очень серьезна, окружающая обстановка несет риски крайнего обострения». Партия намерена «и далее заниматься целями по укреплению обороноспособности» и будет руководствоваться принципом «сила в ответ на силу».
Ким Чен Ын также поставил «задачи военного характера», которые предстоит выполнить вооруженным силам республики и институтам в сфере оборонных исследований.
Южнокорейское Yonhap отмечает, что лидер КНДР не посылал прямых сигналов в сторону Южной Кореи и США, а также не затрагивал тему ядерных испытаний.
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