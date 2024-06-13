США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет

Документ рассчитан на 10 лет, в течение которых США продолжать обучать украинских военных. Также предусмотрено укрепление сотрудничества в области производства вооружений и техники, более широкий обмен разведывательными данными.

«Обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в ВПК, соответствующие стандартам НАТО», - цитирует Reuters положения соглашения.

Также отмечается, что Вашингтон и Киев рассматривают подписанный документ «как мост к возможному членству Украины в альянсе».

Ранее Украина заключила 10-летние соглашения по безопасности с Норвегией и Исландией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

