США и Украина будут вместе расследовать злоупотребления американской помощью

В сообщении говорится, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании. С украинской стороны документы подписал глава САП Александр Клименко, с американской - генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч и исполняющий обязанности генерального инспектора военного ведомства Диана Шоу.

«Меморандумы должны обеспечит тесное сотрудничество и быстрое взаимодействие между компетентными органами двух стран в совместных расследованиях в случае потенциальных злоупотреблений со средствами, которые были выделены американским правительством в помощь народу Украины», - указали в САП.

Ранее депутат Европарламента Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 млрд евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

