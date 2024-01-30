США и Украина будут вместе расследовать злоупотребления американской помощью
США и Украина будут совместно расследовать возможные случаи злоупотребления американской помощью Киеву, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.
В сообщении говорится, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании. С украинской стороны документы подписал глава САП Александр Клименко, с американской - генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч и исполняющий обязанности генерального инспектора военного ведомства Диана Шоу.
«Меморандумы должны обеспечит тесное сотрудничество и быстрое взаимодействие между компетентными органами двух стран в совместных расследованиях в случае потенциальных злоупотреблений со средствами, которые были выделены американским правительством в помощь народу Украины», - указали в САП.
Ранее депутат Европарламента Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 млрд евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru