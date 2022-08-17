США и ряд стран ЕС запросили проведение заседания СБ ООН по Украине
17 августа 202223:37
США и ряд стран ЕС запросили проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.
Датой проведения предлагается назначить 24 августа. По данным источника, тема заседания - 6 месяцев российской военной операции.
Предыдущее заседание СБ ООН по украинской повестке прошло 28 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru