США и ряд стран ЕС запросили проведение заседания СБ ООН по Украине

США и ряд стран ЕС запросили проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Датой проведения предлагается назначить 24 августа. По данным источника, тема заседания - 6 месяцев российской военной операции.

Предыдущее заседание СБ ООН по украинской повестке прошло 28 июня.

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