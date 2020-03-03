США и Россия выступили за легализацию движения «Талибан»
США обратились в Совбез ООН с предложением снять статус террористической организации с афганского движения «Талибан» (организация запрещена в РФ). Как заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, соответствующее решение может быть принято до 29 мая 2020 года.
В МИД России также отметили, что США заверили в том, что не ведут какие-то тайные переговоры с талибами за спиной мирового сообщества. По словам дипломата, накануне он разговаривал со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
«Он клялся в том, что нет никаких секретных приложений», - подчеркнул Кабулов.
В МИД добавили, что если Совбез ООН легализует «Талибан», Москва так же перестанет считать движение террористической организацией. Отметим, что в России «Талибан» был запрещен в 2003 году.
Ранее Кабулов заявил в интервью Ura.ru, что подписание соглашения между США и талибами еще не означает установление мира в Афганистане. По его словам, правильнее было бы говорить о завершении «конфликта».
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