AP: США и Россия близки к завершению сделки по замораживанию запасов ядерного оружия

Источник агентства отметил, что в случае президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин уже подписали решение о замораживании, но переговорщикам все еще обсуждают детали, включая вопросы соблюдения и проверки.

По данным источника, дальнейшие обсуждения между Вашингтоном и Москвой состоятся на следующей неделе. Он также отметил, что администрация Трампа намерена продолжить переговоры независимо от результатов выборов, но в таком случае американская сторона будет требовать дополнительных уступок России.

США долгое время отказывались заключать новый договор с Россией, настаивая на трехстороннем договоре между Китаем, Россией и США. Пекин от участия в договоре отказался. Америка согласилась отступить от этого требования, но вместо него она выдвинула два новых: новый договор должен охватывать все виды российского ядерного оружия и США при этом хотели бы получать от России больше данных по телеметрии, сократить сроки уведомления при проведении инспекции и устраивать инспекции чаще и на большем количестве российских объектов.

