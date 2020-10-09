AP: США и Россия близки к завершению сделки по замораживанию запасов ядерного оружия
США и Россия почти договорились о замораживании своих запасов ядерного оружия и могут объявить об этом до американских президентских выборов, назначенных на 3 ноября. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Источник агентства отметил, что в случае президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин уже подписали решение о замораживании, но переговорщикам все еще обсуждают детали, включая вопросы соблюдения и проверки.
По данным источника, дальнейшие обсуждения между Вашингтоном и Москвой состоятся на следующей неделе. Он также отметил, что администрация Трампа намерена продолжить переговоры независимо от результатов выборов, но в таком случае американская сторона будет требовать дополнительных уступок России.
США долгое время отказывались заключать новый договор с Россией, настаивая на трехстороннем договоре между Китаем, Россией и США. Пекин от участия в договоре отказался. Америка согласилась отступить от этого требования, но вместо него она выдвинула два новых: новый договор должен охватывать все виды российского ядерного оружия и США при этом хотели бы получать от России больше данных по телеметрии, сократить сроки уведомления при проведении инспекции и устраивать инспекции чаще и на большем количестве российских объектов.
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