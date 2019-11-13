США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам
США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США высокого ранга.
На телефонном брифинге для журналистов представитель госдепа сообщил, что среди "русских... большое число задержанных и членов их семей". Чиновник также отметил, что Россия высказала заинтересованность в репатриации, но добавил, что сейчас эти обсуждения находятся в самом начале. Также представитель Госдепартамента заявил, что остальные страны проявляют низкую активность в отношении своих граждан, вступивших в ряды боевиков. В числе тех, кто "забрал" своих граждан, были Косово, Босния и Герцеговина, а также Италия, которая приняла всего одного человека.
Он также отметил, что США весьма обеспокоены таким слабым прогрессом в этой области, поскольку речь идет о сотнях задержанных, которые должны быть отправлены в страны своего происхождения.
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