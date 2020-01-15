США и Китай заключили соглашение о первой фазе торговой сделки

По данным агентства, эта часть соглашения предполагает увеличение Китаем импорта американских товаров минимум на 200 млрд долларов за 2 года, США в обмен существенно снизят ряд пошлин и откажутся от введения санкций против Китая.

Отмечается, что переговоры по второй фазе соглашения будут проведены в скором времени.

