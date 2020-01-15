США и Китай заключили соглашение о первой фазе торговой сделки

15 января 202021:41

Соглашение о первой фазе урегулирования торгового американо-китайского конфликта подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Как сообщает Интерфакс, подписание состоялось в Белом доме в Вашингтоне.

В ходе подписания Трамп отметил, что переговоры были непростыми, он также добавил, что в ближайшем будущем посетит Китай. В свою очередь, Хэ зачитал письмо китайского лидера Си Цзиньпина, в котором подчеркивалось, что соглашение несет пользу обеим сторонам, а также всему миру.

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По данным агентства, эта часть соглашения предполагает увеличение Китаем импорта американских товаров минимум на 200 млрд долларов за 2 года, США в обмен существенно снизят ряд пошлин и откажутся от введения санкций против Китая.

Отмечается, что переговоры по второй фазе соглашения будут проведены в скором времени.

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