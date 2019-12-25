Китай испытал ракету, способную достичь любой точки США

Так, по данным издания, испытательные стрельбы новой баллистической ракеты JL-3 прошли в воскресенье 22 декабря в Бохайском море у берегов северного Китая. Ракета была запущена с подводной лодки.

Как отмечает газета, за ракетным обстрелом следили американские разведывательные спутники.

Других деталей не сообщается, в том числе неизвестно, прошел ли тест ракеты успешно.

