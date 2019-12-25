Китай испытал ракету, способную достичь любой точки США
Китайские военные на этой неделе провели испытания ракеты, способной поразить любую цель по всем Соединенным Штатам. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.
Так, по данным издания, испытательные стрельбы новой баллистической ракеты JL-3 прошли в воскресенье 22 декабря в Бохайском море у берегов северного Китая. Ракета была запущена с подводной лодки.
Как отмечает газета, за ракетным обстрелом следили американские разведывательные спутники.
Других деталей не сообщается, в том числе неизвестно, прошел ли тест ракеты успешно.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Китай испытал ракету, способную достичь любой точки США
- Путин поручил возродить производство документальных фильмов в РФ
- «За что?»: Сокурова оскорбил вопрос о возможных извинениях перед Кадыровым
- Путин уволил главного полицейского в московском метро
- Путин сомневается, что россияне ощутили перемены к лучшему