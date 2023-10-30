США и Финляндия решили заключить договор об оборонном сотрудничестве
США и Финляндия объявили о намерении заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.
Отмечается, что подписание соглашения даст возможность армии США занимать «финскую территорию и определенные согласованные районы» дольше, чем это возможно в ходе обычных военных учений. Также документ позволит Конгрессу США вкладывать средства в военную инфраструктуру Финляндии.
Ранее пограничная служба Финляндии объявила, что на российско-финской границе близ города Светогорска завершено строительство тестового участка забора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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