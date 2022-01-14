Силуанов заявил, что Россия выдержит все санкции Запада

Российская экономика выдержит, если США введет санкции. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в ходе Гайдаровского форума.

Он отметил, что введение рестрикций негативно скажется на экономке.

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«В целом мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются», – подчеркнул Силуанов.

В то же время глава Минфина России отметил, что до введения санкций дело доходить не должно.

Силуанов также заявил, что пик инфляции в России уже пройден.

«У нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику», – объяснил министр финансов.

Силуанов добавил, что все запланированные на 2022 год меры социальной поддержки будут выполнены.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:СанкцииМинфин РФ
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