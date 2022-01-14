Силуанов заявил, что Россия выдержит все санкции Запада

«В целом мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются», – подчеркнул Силуанов.

В то же время глава Минфина России отметил, что до введения санкций дело доходить не должно.

Силуанов также заявил, что пик инфляции в России уже пройден.

«У нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику», – объяснил министр финансов.

Силуанов добавил, что все запланированные на 2022 год меры социальной поддержки будут выполнены.

