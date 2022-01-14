Силуанов заявил, что Россия выдержит все санкции Запада
Российская экономика выдержит, если США введет санкции. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в ходе Гайдаровского форума.
Он отметил, что введение рестрикций негативно скажется на экономке.
«В целом мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются», – подчеркнул Силуанов.
В то же время глава Минфина России отметил, что до введения санкций дело доходить не должно.
Силуанов также заявил, что пик инфляции в России уже пройден.
«У нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику», – объяснил министр финансов.
Силуанов добавил, что все запланированные на 2022 год меры социальной поддержки будут выполнены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Собянин: более половины случаев COVID-19 в Москве приходятся на «омикрон»
- Токаев призвал смягчить наказание задержанным за беспорядки в Казахстане
- Силуанов заявил, что Россия выдержит все санкции Запада
- В Минобрнауки пока не обсуждают введение ковид-сертификатов для очной учебы
- Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19
- Минздрав назвал регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
- В ФСБ заявили о разгроме хакерской группировки REvil
- Памятник Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище
- В Москве с 20 декабря зафиксировано почти 730 случаев «омикрона»
- Песков заявил, что вакцинация от ковида в РФ останется бесплатной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru