США готовы ввести санкции за использование карты «МИР» в других странах

Соединенные Штаты готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы платежных карт и банковских карт платежной системы «МИР» за пределами России. Об этом говорится в заявлении американского Минфина, передают РИА Новости.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами РФ», — говорится в заявлении ведомства.