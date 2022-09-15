США готовы ввести санкции за использование карты «МИР» в других странах
Соединенные Штаты готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы платежных карт и банковских карт платежной системы «МИР» за пределами России. Об этом говорится в заявлении американского Минфина, передают РИА Новости.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами РФ», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, сообщается о санкциях, объявленных Минфином США против генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова.
Ранее США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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