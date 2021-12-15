США готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это позволит Ирану получить экономическую выгоду. Томас-Гринфилд также подчеркнула, что США ожидают соблюдение условий сделки от Тегерана.

Ранее 9 декабря по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.

ВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.



