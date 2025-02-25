США готовы обсудить с Россией замороженные активы и ущерб компаниям
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и ущерб, нанесенный американским компаниям.
В интервью изданию Breitbart он отметил, что решение вопросов с активами, замороженными как в Европе, так и в США, будет частью более широкой дискуссии о восстановлении отношений между странами.
Однако, по словам Рубио, такие переговоры пока преждевременны, так как для их начала необходимо сначала урегулировать конфликт на Украине.
В начале февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, посвященные восстановлению экономического сотрудничества и подготовке возможных встреч президентов двух стран. В ходе этих переговоров российская сторона представила документ, в котором суммарные потери американских компаний из-за ухода из России оценены в 324 миллиарда долларов. Американская делегация выразила удивление по поводу этих цифр, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США готовы обсудить с Россией замороженные активы и ущерб компаниям
- СМИ: Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля
- В Москве задержана журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш
- СМИ: Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам
- Спасенную в Крыму кошку Мусю поместят в ветеринарный стационар на неделю
- Политолог Рубаев: Трамп использует критику Канады для укрепления своей позиции
- Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным
- Кабмин утвердил состав оргкомитета конкурса «Интервидение»
- Запашный напомнил о девяти жизнях кошек после спасения Муси из обрыва
- Скончалась народная артистка РФ Валерия Хугаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru