США готовы обсудить с Россией замороженные активы и ущерб компаниям

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и ущерб, нанесенный американским компаниям.

В интервью изданию Breitbart он отметил, что решение вопросов с активами, замороженными как в Европе, так и в США, будет частью более широкой дискуссии о восстановлении отношений между странами.