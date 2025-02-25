США готовы обсудить с Россией замороженные активы и ущерб компаниям

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и ущерб, нанесенный американским компаниям.

В интервью изданию Breitbart он отметил, что решение вопросов с активами, замороженными как в Европе, так и в США, будет частью более широкой дискуссии о восстановлении отношений между странами.

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Однако, по словам Рубио, такие переговоры пока преждевременны, так как для их начала необходимо сначала урегулировать конфликт на Украине.

В начале февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, посвященные восстановлению экономического сотрудничества и подготовке возможных встреч президентов двух стран. В ходе этих переговоров российская сторона представила документ, в котором суммарные потери американских компаний из-за ухода из России оценены в 324 миллиарда долларов. Американская делегация выразила удивление по поводу этих цифр, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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