США готовы немедленно встретиться с Россией для переговоров по СНВ-3

США заявили о готовности немедленно провести встречу с Россией для финализации соглашения по продлению Договора СНВ-3, сообщает агентство Рейтер.

В заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус говорится, что в Вашингтоне ценят готовность Москвы достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. Поэтому США готовы немедленно встретиться и ожидают, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое.

Ранее в МИД РФ сообщили, что пока не получили от американской стороны официального ответа на ноту от 16 октября 2020 года и предложение президента России Владимира Путина продлить действующий договор СНВ-3 на один год. В министерства заявили, что на время продления договора Россия готова вместе с США заморозить количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.





