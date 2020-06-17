США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin

Посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов, сообщает «Свободная пресса». В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В 2018 году Киев получил от американцев 37 пусковых установок Javelin и 200 ракет к ним. В декабре 2019 года Минобороны Украины заказало в США вторую партию этих ПТРК.