США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin
Посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов, сообщает «Свободная пресса». В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.
В 2018 году Киев получил от американцев 37 пусковых установок Javelin и 200 ракет к ним. В декабре 2019 года Минобороны Украины заказало в США вторую партию этих ПТРК.
Как напоминает РИА ФАН, недавно Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Это позволит Киеву участвовать в расширенное программе сотрудничества с военным альянсом, включающей политические консультации и обмен информацией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin
- Юг и Балтика: В АТОР назвали основные маршруты россиян этим летом
- Медведев рассказал о воздействии на Россию трёх экономических шоков
- Сотрудники ФСБ прибыли в захваченный экс-духовником Поклонской храм
- У актрисы из сериала «Воронины» украли айфон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru