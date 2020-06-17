США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin

Посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов, сообщает «Свободная пресса». В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В 2018 году Киев получил от американцев 37 пусковых установок Javelin и 200 ракет к ним. В декабре 2019 года Минобороны Украины заказало в США вторую партию этих ПТРК.

Кремль оценил предоставление Украине нового статуса при НАТО

Как напоминает РИА ФАН, недавно Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Это позволит Киеву участвовать в расширенное программе сотрудничества с военным альянсом, включающей политические консультации и обмен информацией.

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ФОТО: Фото со страницы посольства США в Киеве в Facebook
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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