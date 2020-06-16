Кремль оценил предоставление Украине нового статуса при НАТО

В Кремле с большим вниманием наблюдают за тем, как НАТО «абсорбирует» новые страны в различных форматах, учитывая изначальные цели создания военного альянса как механизма конфронтации. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присвоение Украине статуса партнёра расширенных возможностей НАТО.

НАТО включило Украину в партнерство расширенных возможностей

По его словам, это не способствует укреплению безопасности в Европе.

Как передаёт RT, Пескова также спросили, что он думает по поводу предоставления Украине нового статуса в День России 12 июня. Представитель Кремля на этот счёт отметил, что рассуждать о символизме — не забота Москвы, которая обращает внимание лишь на суть происходящих процессов.

Новый статус «партнёра расширенных возможностей» даёт Украине расширенный доступ ко внутренним программам, обмену данными и военным учениям, хотя и не даёт гарантий вступления в НАТО, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОУкраинаКремль
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