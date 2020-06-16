Кремль оценил предоставление Украине нового статуса при НАТО

По его словам, это не способствует укреплению безопасности в Европе.

Как передаёт RT, Пескова также спросили, что он думает по поводу предоставления Украине нового статуса в День России 12 июня. Представитель Кремля на этот счёт отметил, что рассуждать о символизме — не забота Москвы, которая обращает внимание лишь на суть происходящих процессов.

Новый статус «партнёра расширенных возможностей» даёт Украине расширенный доступ ко внутренним программам, обмену данными и военным учениям, хотя и не даёт гарантий вступления в НАТО, пишут «Известия».

