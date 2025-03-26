США допустили возможность переподключения России к SWIFT

США могут рассмотреть возможность переподключения России к системе SWIFT в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, отметив, что Вашингтон готов обсуждать смягчение санкций при определенных условиях.

Москва: Задействованные в сельхозэкспорте банки РФ должны вернуть к SWIFT

Система SWIFT отключила крупнейшие российские банки от своих сервисов в 2022 году в рамках санкций, введенных после начала боевых действий на Украине.

В ответ Россия активизировала использование собственной системы финансовых сообщений (СПФС) и нарастила расчеты в национальных валютах с рядом стран, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Платежные СистемыСанкцииРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры