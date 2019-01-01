США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Анкара обязана отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В противном случае Соединенные Штаты Америки будут вынуждены прекратить сотрудничество с Турцией по программе истребителей F-35. Об этом Шанахан сообщил в письме, которое было направлено в министерство обороны Турции.
По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.
Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов рассказал в эфире НСН, почему России не стоит беспокоиться об ультиматуме США в адрес Турции. Он объяснил о причинах, по которым Анкара не откажется от зенитных ракетных комплексов С-400.
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