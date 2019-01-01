США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400

По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов рассказал в эфире НСН, почему России не стоит беспокоиться об ультиматуме США в адрес Турции. Он объяснил о причинах, по которым Анкара не откажется от зенитных ракетных комплексов С-400.

