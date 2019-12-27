США будут следить за учениями РФ, КНР и Ирана

В Пентагоне заявили о планах следить за учениями РФ, КНР и Ирана в Аравийском море. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе американского военного ведомства.

Агентству в Пентагоне также заявили о готовности США обеспечивать свободу судоходства в регионе.

Как стало известно ранее, вооруженные силы Ирана проведут совместные четырехдневные военно-морские учения с Россией и Китаем в северной части Индийского океана. Учения, которые должны начаться в субботу, станут первыми трехсторонними учениями, поскольку Тегеран стремится усилить военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне экономических санкций со стороны Вашингтона.

Ранее представители Академии военных наук РФ рассказали в эфире НСН о перспективах создания антинатовского союза.

