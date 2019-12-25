Россия, Китай и Иран в Индийском океане ставят на место Америку

«Здесь, скорее, играет роль понятие "взаимной помощи и поддержки". По большому счету, эти учения демонстрируют многоцелевую направленность. Например, показать, что существует многополярный мир, где есть такие державы как Россия, Китай, и Иран, который является центром шиизма. США не могут действовать как властелины и владыки всего мира, ситуация меняется постепенно, поэтому нужно слышать голоса России и Китая, а также не нужно приравнивать Иран исключительно к террористическим организациям. Кроме того, у России появляются те союзники, которые смогут прийти на помощь эффективно, а для этого нужно грамотно координировать действия. Не на бумаге, а на действиях показать, как мы можем работать слаженно. Для США это очень серьезный сигнал того, что надо поумерить свой пыл и более филигранно относиться к международным правам», - сказал профессор АВН.

При этом, в эфире НСН он уточнил, что учения проходят в международных квадратах и не затрагивают территориальные воды каких-либо стран. В связи с чем нельзя говорить об ухудшении отношений с Индией из-за учений.

«Я считаю, самым лучшим вариантом будет провести в 2020 году совместные учения с индийскими коллегами. Они в этом году на "Армии 2019" очень сильно интересовались покупкой российского вооружения, пусть посмотрят, как оно работает на практике. Ни в коем случае нельзя говорить, что мы соперники, и каким-то образом можем относиться к друг другу вражески. Никто ни в коем случае не оскорбляет Индию, а к сотрудничеству с этой страной мы всегда готовы. Просто на сегодняшний день мы просматриваем разные квадраты действий, и Индийский океан является для нас очень важным стратегическим водным геополитическим маршрутом», - сказал Судаков.

Тегеранский посол отметил, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией. Также он не исключил проведение и сухопутных совместных учений в будущем.



