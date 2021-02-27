США анонсировали скорое введение новых санкций против России
27 февраля 202101:15
США планируют ввести новые санкции в отношении России «в течение недель». Об этом журналистам сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.
Пресс-секретарь подчеркнула, что ограничения против Москвы включают в себя несколько компонентов, упомянув кибератаку, вмешательство в выборы, а также возможные вознаграждения за убийство солдат США в Афганистане.
По словам Псаки, Белый дом продолжает анализ всех пунктов.
Власти РФ ранее отвергали причастность ко всем этим обвинениям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru