США добавили в санкционный список 76 человек из Саудовской Аравии
США наложили визовые санкции на 76 физических лиц из Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.
Кроме того, под санкции попали силы быстрого реагирования страны и генерал Ахмад Асири. По словам Блинкена, США намерены таким образом наказывать тех, кто оказывает давление на "диссидентов и журналистов".
2 октября 2018 года Джамаль Хашукджи с невестой пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения повторного брака. Факт убийства Хашукджи в посольстве признали власти страны. Пятеро из виновных в убийстве были приговорены к смертной казни.
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