Трамп прокомментировал смерть Навального
Бывший глава США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что со смертью российского оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) он лучше осознал происходящее в Америке, которая, по словам политика, переживает упадок.
«Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение — продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению», — заявил бывший президент.
Он отметил, что США уничтожают открытые границы, подтасованные выборы и несправедливые решения в зале суда.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложит присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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