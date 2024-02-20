Трамп прокомментировал смерть Навального

«Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение — продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению», — заявил бывший президент.

Он отметил, что США уничтожают открытые границы, подтасованные выборы и несправедливые решения в зале суда.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложит присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

