США активизировали давление на участников проекта «Северный поток – 2»
Представители США возобновили контакты с компаниями, связанными со строительством газопровода «Северный поток-2», и грозят введением против них санкций, информирует агентство DPA.
Впервые инфлрмация о санкционных угрозах фирмам, причастным к реализации газового проекта, появилась в СМИ 13 января 2019 года. Тогда в распоряжении издания Bild оказались письма ряду немецких компаний, в которых посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл призвал отказаться от поддержки «Северного потока- 2. В противном случае пригрозил экономическими ограничениями.
Напомним, немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему США не дадут убрать политику из «Северного потока-2».
«Американцы хотят поломать и “Северный поток”, и заставить Россию дальше весь свой газ транспортировать через Украину. С тем же, чтобы Украина использовала свою транзитную монополию для того, чтобы где-то их шантажировать дальше, и Россию, и Запад. Но Запад не хочет платить за Украину. Ситуация абсурдная», — заметил политолог.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 822 / сут.
Умерли
35 778+467 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+26 021 / сут.
- СК РФ квалифицировал преступления против жителей Донбасса как геноцид
- Правительство выделит дополнительные средства для выплаты медикам за борьбу с COVID-19
- США активизировали давление на участников проекта «Северный поток – 2»
- Эпидемия коронавируса может вызвать вспышку кори
- Россияне исключили Меладзе из пятерки звезд новогодних «огоньков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru