США активизировали давление на участников проекта «Северный поток – 2»

Представители США возобновили контакты с компаниями, связанными со строительством газопровода «Северный поток-2», и грозят введением против них санкций, информирует агентство DPA.

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Впервые инфлрмация о санкционных угрозах фирмам, причастным к реализации газового проекта, появилась в СМИ 13 января 2019 года. Тогда в распоряжении издания Bild оказались письма ряду немецких компаний, в которых посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл призвал отказаться от поддержки «Северного потока- 2. В противном случае пригрозил экономическими ограничениями.

Напомним, немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему США не дадут убрать политику из «Северного потока-2».

«Американцы хотят поломать и “Северный поток”, и заставить Россию дальше весь свой газ транспортировать через Украину. С тем же, чтобы Украина использовала свою транзитную монополию для того, чтобы где-то их шантажировать дальше, и Россию, и Запад. Но Запад не хочет платить за Украину. Ситуация абсурдная», — заметил политолог.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СанкцииСанкции СШАСШАСеверный Поток-2
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