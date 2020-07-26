США продавливает европодрядчиков «Северного потока»-2. Россия ждет ответ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новые санкции, которые рассматриваются в США против «Северного потока-2», не имеют отношения к правовым нормам. По ее словам, Берлин считает правильным завершить проект и работает над этим. При этом глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил в США письмо, призвав уважать решения Евросоюза и отказаться от санкций против «Северного потока-2».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на подобный энергетический шантаж со стороны Вашингтона.

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что подобные решения обострят отношения США и Германии.

«Анонсированные санкции относятся не к самому строительству газопровода, а к тем компаниям, которые будут с ним работать, его обслуживать.