США продавливает европодрядчиков «Северного потока»-2. Россия ждет ответ
Политологи и эксперты энергетического рынка в эфире НСН не стали сомневаться в ответе ЕС на санкционное давление США против «Северного потока-2»
Немецкая газета Die Welt написала, что американские власти усиливают давление на европейских участников «Северного потока — 2». В ходе видеосвязи с подрядчиками проекта чиновники из Госдепартамента, Минфина и Минэнерго США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода».
По оценке источника издания, «угроза очень и очень серьёзная».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новые санкции, которые рассматриваются в США против «Северного потока-2», не имеют отношения к правовым нормам. По ее словам, Берлин считает правильным завершить проект и работает над этим. При этом глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил в США письмо, призвав уважать решения Евросоюза и отказаться от санкций против «Северного потока-2».
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на подобный энергетический шантаж со стороны Вашингтона.
«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что подобные решения обострят отношения США и Германии.
«Анонсированные санкции относятся не к самому строительству газопровода, а к тем компаниям, которые будут с ним работать, его обслуживать.
В первую очередь, это коснется немецких компаний, против чего и возражала Германия. Там считают, что это не союзнические отношения. А вот газопровод будет достроен, это – факт. Все существующие сложности будут преодолены и газопровод в конце этого года – начале следующего будет запущен», - сделал свой прогноз эксперт.
21 июля палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на следующий финансовый год с опцией ужесточения санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». По мнению руководителя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэля Хармса, американцы могут заморозить счета компаний-участниц строительства газопровода и запретить въезд в страну их руководству, а также наложить санкции на связанные с проектом банки.
25 июля стало известно, что власти Дании ввели запрет на все работы в своей акватории до конца сентября в связи с нерестом трески.
Строительство газопровода «Северного потока-2» завершено на 94%. В «Газпроме» надеются запустить в конце 2020 или в начале 2021 года.
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