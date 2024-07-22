Средства ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над регионами России
22 июля 202407:22
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили 75 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Также было сбито 17 дронов над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА над Белгородской областью за 21 июля, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru