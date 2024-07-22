Средства ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над регионами России

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Также было сбито 17 дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА над Белгородской областью за 21 июля, передает RT.

