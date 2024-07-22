Средства ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили 75 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.

Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Туапсе

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Также было сбито 17 дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА над Белгородской областью за 21 июля, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры