Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Туапсе

В районе города Туапсе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь беспилотников, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава города Сергей Бойко своем Telegram-канале.

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Мэр уточнил, что дроны были сбиты между 03:17 и 04:20 мск.

Бойко добавил, что продолжается обследование территории. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.

Ранее средства ПВО в ночь на 22 июля уничтожили дрон-камикадзе, который намеревался атаковать объекты в Вяземском районе Смоленской области. О его уничтожении сообщил губернатор региона Василий Анохин, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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