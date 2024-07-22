Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Туапсе
В районе города Туапсе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь беспилотников, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава города Сергей Бойко своем Telegram-канале.
Мэр уточнил, что дроны были сбиты между 03:17 и 04:20 мск.
Бойко добавил, что продолжается обследование территории. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.
Ранее средства ПВО в ночь на 22 июля уничтожили дрон-камикадзе, который намеревался атаковать объекты в Вяземском районе Смоленской области. О его уничтожении сообщил губернатор региона Василий Анохин, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru