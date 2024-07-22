Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Астраханской областью

Как отметил губернатор, дроны предприняли попытку ударить по региону утром 22 июля.

«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», - написал он.

Позднее Минобороны России сообщило, что около 7.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Астраханской областью. В результате дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников.

Ранее Минобороны России 22 июля сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



