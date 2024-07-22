Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Астраханской областью
Российские военные отразили атаку украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, дроны предприняли попытку ударить по региону утром 22 июля.
«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», - написал он.
Позднее Минобороны России сообщило, что около 7.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Астраханской областью. В результате дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников.
Ранее Минобороны России 22 июля сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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