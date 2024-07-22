Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Астраханской областью

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Туапсе

Как отметил губернатор, дроны предприняли попытку ударить по региону утром 22 июля.

«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», - написал он.

Позднее Минобороны России сообщило, что около 7.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Астраханской областью. В результате дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников.

Ранее Минобороны России 22 июля сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаПВОАстраханская Область

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