Среди 45 вновь избранных депутатов Мосгордумы 25 поддержаны ЕР

Как напоминает АГН Москва, в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. В окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента вошли 225 человек. Для того, чтобы москвичи могли отдать свой голос за того или иного кандидата, в столице работали более трёх с половиной тысяч избирательных участков. Кроме того, в трех округах впервые прошел эксперимент по электронному голосованию.

Кстати, Сергей Собянин, комментируя предварительные итоги выборов, отметил, что Мосгордума стала политически более разноплановой. В свою очередь, эксперты подчёркивают, что столица провела выборы прозрачно, технологично и честно. Ранее сегодня стало известно, что средняя явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%

