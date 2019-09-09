Среди 45 вновь избранных депутатов Мосгордумы 25 поддержаны ЕР
В Мосгордуму седьмого созыва прошли 25 из 45 кандидатов в депутаты, которые были поддержаны партией «Единая Россия». С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. По словам главы ЦИК, 25 мест получили самовыдвиженцы – те, которых поддерживала «Единая Россия». КПРФ получили 13 мест. «Яблоко» - четыре, у «Справедливой России» - три места.
Как напоминает АГН Москва, в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. В окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента вошли 225 человек. Для того, чтобы москвичи могли отдать свой голос за того или иного кандидата, в столице работали более трёх с половиной тысяч избирательных участков. Кроме того, в трех округах впервые прошел эксперимент по электронному голосованию.
Кстати, Сергей Собянин, комментируя предварительные итоги выборов, отметил, что Мосгордума стала политически более разноплановой. В свою очередь, эксперты подчёркивают, что столица провела выборы прозрачно, технологично и честно. Ранее сегодня стало известно, что средняя явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%
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