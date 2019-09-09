Памфилова: Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%

Кроме того, с выбором главы региона определились и жители Челябинской области. Там после обработки 100% протоколов лидирует самовыдвиженец, врио губернатора Алексей Текслер. Его результат 69,31%.

Напомним, накануне, в единый день голосования, выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В том числе, прямые выборы депутатов 21 городской думы, а также выборы в 13 заксобраний.

