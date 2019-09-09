Памфилова: Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%
Окончательная средняя явка на выборах, прошедших 8 сентября, составила 41,2%. Как пишет РИА Новости, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Ранее НСН писала, что действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров («Единая Россия») одержал победу на выборах, набрав 79,65% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель ИК Ставрополья Евгений Демьянов. По его словам, подсчитаны 100% протоколов. В этих данных не учитывали 99 протоколов с электронного голосования, однако корректировки будут небольшими.
Кроме того, с выбором главы региона определились и жители Челябинской области. Там после обработки 100% протоколов лидирует самовыдвиженец, врио губернатора Алексей Текслер. Его результат 69,31%.
Напомним, накануне, в единый день голосования, выборы разного уровня проходили в 85 российских регионах. В том числе, прямые выборы депутатов 21 городской думы, а также выборы в 13 заксобраний.
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