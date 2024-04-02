Справедливороссы внесли в ГД законопроект о запрете избираться иноагентам
«Справедливая Россия – За правду» предложила запретить иностранным агентам участвовать в выборах любого уровня. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме, лидер московских справедливороссов Дмитрий Гусев назвал иноагентов, живущих за рубежом и выступающих с антироссийской позицией, «вредителями» и отметил, что они не нужны России.
«Иноагенты получают финансирование из-за рубежа, проживают там же. При этом выступают с антироссийской позицией, поддерживают ВСУ, в том числе материально. Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно», – сказал он.
Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что сегодня иноагенты имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, однако они обязаны указывать свой статус иноагента в заявлении о согласии баллотироваться, а также в агитационных и информационных материалах.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Авторами этой инициативы стали 395 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры думских фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), передает «Радиоточка НСН».
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