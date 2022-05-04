Миронов заявил о необходимости приравнять минимальный оклад к МРОТ

Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что минимальный оклад следует установить в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), исключив возможность включения в него премий и выплат.

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По его словам, многие работодатели пользуются пробелами в Трудовом кодексе, выплачивая базовую зарплату ниже МРОТ, при этом с помощью дополнительных выплат поднимая её до установленных в настоящее время 13 890 рублей в месяц.

«По воле руководства люди, в общей сумме начислений, лишаются дополнительных выплат. Именно поэтому зарплату меньше МРОТ сейчас получают около 700 тысяч российских граждан. Это абсолютно недопустимо», - заключил депутат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что компании и организации, которые в этом году будут нанимать молодых людей, смогут получить господдержку в рамках программы субсидирования найма, передаёт ОТР. Сумма будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатаМРОТСправедливая РоссияСергей Миронов
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