Памфилова заявила о рекордной явке на выборах — 59,32%
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию «беспрецедентной» по уровню угроз. По её словам, особенно сложная ситуация была в приграничных регионах.
«Эти выборы беспрецедентные по разному уровню угроз, которые мы успешно преодолели», — сказала Памфилова.
Всего, по её данным, прошло около 2200 кампаний разного уровня, на которых распределялись около 20 тысяч мандатов и выборных должностей.
По словам Памфиловой, явка стала рекордной для выборов такого уровня и составила 59,32%. Памфилова связала это в том числе с тем, что избиратели, по её словам, понимали «уровень давления, который оказывается на Россию», включая информационные и психологические атаки, а также атаки беспилотников и гибель граждан.
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