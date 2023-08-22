Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится к гегемонии
У Китая нет причин стремиться к гегемонии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам саммита БРИКС в ЮАР, пишет РИА Новости.
По его словам, Пекин твердо придерживается независимой внешней политики. У страны нет причин стремиться к гегемонии и «играть в рискованные игры» крупных держав, сказал он.
«Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все», - добавил глава государства.
Газета The Wall Street Journal ранее заявила об окончании длившегося 40 лет экономического бума в Китае. Причинами названы рост закредитованности и ухудшение отношений с Западом, сообщает «Радиоточка НСН».
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