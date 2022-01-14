Список СМИ-иноагентов пополнили две организации
Минюст РФ включил в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще две организации. Об этом сообщает РИА Новости.
В реестр иноагентов внесены ООО «Данное сообщение», ООО «Номер семьдесят семь». Как отмечает агентство, ранее в список попали учредители данных средств массовой информации - Регина Хисамова и Андрей Захаров (выполняют функции иностранных агентов).
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.
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