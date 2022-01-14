Список СМИ-иноагентов пополнили две организации

В реестр иноагентов внесены ООО «Данное сообщение», ООО «Номер семьдесят семь». Как отмечает агентство, ранее в список попали учредители данных средств массовой информации - Регина Хисамова и Андрей Захаров (выполняют функции иностранных агентов).



Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.











