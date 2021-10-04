СМИ: Рада проголосует за отставку спикера Разумкова 7 октября

Верховная рада в четверг может проголосовать за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным агентства, во вторник 5 октября депутаты могут проголосовать за включение вопроса об отставке Разумкова в повестку дня. Ожидается, что решающее голосование состоится в четверг, 7 октября.

Ранее стало известно, что по инициативе пропрезидентской партии «Слуга народа» была начата процедура отставки Разумкова. Сам спикер отметил, что не планирует затягивать процесс, пишет Газета.ру. Фракция «Слуга народа» почти единогласно поддержала отставку Разумкова, отмечает РИА ФАН.

