Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку
Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Итоги голосования опубликовал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
За отставку спикера проголосовали 284 парламентария, в том числе 215 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».
Депутаты провластной партии запустили процедуру отставки Разумкова в конце сентября. В минувший вторник спикера на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний, планировалось, что вопрос об отставке Разумкова рассмотрят в четверг.
При этом в «Слуге народа» сообщили, что голосование за нового председателя парламента состоится в пятницу. На место спикера Рады прочат первого заместителя Разумкова Руслана Стефанчука.
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