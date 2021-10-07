Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Итоги голосования опубликовал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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За отставку спикера проголосовали 284 парламентария, в том числе 215 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Депутаты провластной партии запустили процедуру отставки Разумкова в конце сентября. В минувший вторник спикера на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний, планировалось, что вопрос об отставке Разумкова рассмотрят в четверг.

При этом в «Слуге народа» сообщили, что голосование за нового председателя парламента состоится в пятницу. На место спикера Рады прочат первого заместителя Разумкова Руслана Стефанчука.

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