Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку

За отставку спикера проголосовали 284 парламентария, в том числе 215 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Депутаты провластной партии запустили процедуру отставки Разумкова в конце сентября. В минувший вторник спикера на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний, планировалось, что вопрос об отставке Разумкова рассмотрят в четверг.

При этом в «Слуге народа» сообщили, что голосование за нового председателя парламента состоится в пятницу. На место спикера Рады прочат первого заместителя Разумкова Руслана Стефанчука.

