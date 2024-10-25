Спикер парламента Киргизии Шакиев предложил написать новый гимн
Государственный гимн Киргизии необходимо переписать, заявил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев на официальном мероприятии, приуроченном к 100-летию Кара-Киргизской автономной области.
Он напомнил, что нынешний гимн был принят, когда страна вышла из состава Советского Союза. Сейчас, по его словам, Киргизия является государством, которое «встало на ноги и находится на пути развития». Поэтому, указал Шакиев, необходимо поменять гимн.
«Он должен быть таким, чтобы пели все кыргызстанцы», - подчеркнул Шакиев.
Государственный гимн Киргизии был утвержден 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета республики, передает «Радиоточка НСН».
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