Спикер парламента Киргизии Шакиев предложил написать новый гимн

Он напомнил, что нынешний гимн был принят, когда страна вышла из состава Советского Союза. Сейчас, по его словам, Киргизия является государством, которое «встало на ноги и находится на пути развития». Поэтому, указал Шакиев, необходимо поменять гимн.

«Он должен быть таким, чтобы пели все кыргызстанцы», - подчеркнул Шакиев.

Государственный гимн Киргизии был утвержден 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета республики, передает «Радиоточка НСН».

