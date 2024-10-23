Спикер парламента Грузии заявил о подготовке госпереворота

Группа людей готовит государственный переворот в Грузии после выборов в парламент 26 октября, заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту (после выборов. - НСН)», — считает политик.

По словам Папуашвили, госпереворот уже готовился после парламентских выборов в 2020 году. В этот раз некие злоумышленники хотят «захватить власть антидемократическим путем», подключив местные наблюдательные организации. Они готовятся с помощью НПО составить фальшивые отчеты о проведении голосования и таким образом создать «ложный повод» для беспорядков.

Ранее Шалва Папуашвили сообщил, что правящая в республике партия «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

