Спикер парламента Грузии заявил о подготовке госпереворота
Группа людей готовит государственный переворот в Грузии после выборов в парламент 26 октября, заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту (после выборов. - НСН)», — считает политик.
По словам Папуашвили, госпереворот уже готовился после парламентских выборов в 2020 году. В этот раз некие злоумышленники хотят «захватить власть антидемократическим путем», подключив местные наблюдательные организации. Они готовятся с помощью НПО составить фальшивые отчеты о проведении голосования и таким образом создать «ложный повод» для беспорядков.
Ранее Шалва Папуашвили сообщил, что правящая в республике партия «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru