Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал санкции США нападением на страну

Введение США санкций в отношении высших должностных лиц МВД Грузии – нападение на страну, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

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Он заявил, что в любой стране мира полицейский является представителем государства. Таким образом, «любое нападение на полицейского — это нападение на государство».

Папуашвили уточнил, что отмена санкций против грузинского правительства могла бы стать условием пересмотра отношений с США.

Ранее грузинский парламент запретил пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смену пола в окончательном чтении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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