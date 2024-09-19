Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал санкции США нападением на страну

Он заявил, что в любой стране мира полицейский является представителем государства. Таким образом, «любое нападение на полицейского — это нападение на государство».

Папуашвили уточнил, что отмена санкций против грузинского правительства могла бы стать условием пересмотра отношений с США.

Ранее грузинский парламент запретил пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смену пола в окончательном чтении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

