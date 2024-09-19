Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал санкции США нападением на страну
Введение США санкций в отношении высших должностных лиц МВД Грузии – нападение на страну, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова приводит «Sputnik Грузия».
Он заявил, что в любой стране мира полицейский является представителем государства. Таким образом, «любое нападение на полицейского — это нападение на государство».
Папуашвили уточнил, что отмена санкций против грузинского правительства могла бы стать условием пересмотра отношений с США.
Ранее грузинский парламент запретил пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смену пола в окончательном чтении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru