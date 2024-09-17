МИД ФРГ: Новый закон Грузии нарушает права ЛГБТ и усложняет путь в Евросоюз

МИД ФРГ заявил, что новый закон Грузии о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет страну от Европейского союза.

В своем заявлении МИД ФРГ отметило, что принятый парламентом Грузии пакет законов направлен на дискриминацию ЛГБТ-сообщества и нарушает их гражданские права. Ведомство подчеркнуло, что Венецианская комиссия также осудила этот закон и призвала Грузию изменить свое направление.

Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола

Авторы законопроекта, члены правящей партии «Грузинская мечта», предлагают запретить ЛГБТ-пропаганду, однополые браки, смену пола и связанные с этим медицинские процедуры.

Закон также ограничит проведение мероприятий, пропагандирующих однополые отношения, и запретит показ интимных сцен между однополыми партнерами на телевидении. Помимо этого, планируется запрет на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами для лиц младше 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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