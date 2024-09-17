МИД ФРГ: Новый закон Грузии нарушает права ЛГБТ и усложняет путь в Евросоюз
МИД ФРГ заявил, что новый закон Грузии о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет страну от Европейского союза.
В своем заявлении МИД ФРГ отметило, что принятый парламентом Грузии пакет законов направлен на дискриминацию ЛГБТ-сообщества и нарушает их гражданские права. Ведомство подчеркнуло, что Венецианская комиссия также осудила этот закон и призвала Грузию изменить свое направление.
Авторы законопроекта, члены правящей партии «Грузинская мечта», предлагают запретить ЛГБТ-пропаганду, однополые браки, смену пола и связанные с этим медицинские процедуры.
Закон также ограничит проведение мероприятий, пропагандирующих однополые отношения, и запретит показ интимных сцен между однополыми партнерами на телевидении. Помимо этого, планируется запрет на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами для лиц младше 18 лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой
- МИД ФРГ: Новый закон Грузии нарушает права ЛГБТ и усложняет путь в Евросоюз
- Украинский боксер Усик задержан в аэропорту Кракова
- Затонувший батискаф «Титан» перед крушением передал сообщение: «Все в порядке»
- Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с домогательствами в армии
- Венесуэла направила ЕС ноту протеста после критики Борреля
- Сноуден связал детонацию пейджеров в Ливане с работой взрывных устройств
- Ученые выяснили, что три чашки кофе в день снижают риск диабета и инсульта
- Коц: Оператор БПЛА «Гудвин» пропал без вести после удара дрона-камикадзе
- Вместо Канье Уэста: Американский рэпер Tekashi 6ix9ine выступит в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru