Спикер палаты представителей США встретился с главой Тайваня
Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти встречается с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая находится проездом в США. Телеканал CNN показал рукопожатие участников встречи.
Встреча проходит в Калифорнии. Китайская сторона негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации.
Страны Азии беспокоят риски создания Западом «второй Украины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за действий США, заявил ранее замглавы МИД России Андрей Руденко. Он заявил о попытках Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня. Российская сторона называет действия США «раскачиванием» внутренней ситуации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru